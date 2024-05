Bielski policjant podwójnym mistrzem Polski w Jiu-Jitsu Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Sierż. Dawid Pach policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, został podwójnym mistrzem Polski podczas czwartej edycji międzynarodowych mistrzostw w Jiu-Jitsu odbywających się w Tarnowie Podgórnym.

W sobotę 27 kwietnia 2024 roku w Tarnowie Podgórnym odbyły się 4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu GI&No-GI. Zawody ściągnęły najlepszych zawodników tej dyscypliny z całej Polski oraz znaczną ilość widzów pasjonujących się sztukami walki. W zawodach wziął udział również policjant z bielskiej Policji.

Sierż. Dawid Pach, bo to o nim mowa, pracuje na co dzień w wydziale prewencji bielskiej komendy. Na wspomnianych mistrzostwach, zdobył dwa złote medale, plasując się na szczycie stawki. Stoczył pięć pojedynków, wygrywając wszystkie. Złote krążki zdobył w kategorii GI oraz No-GI, co oznacza walkę w kimonie oraz bez kimona.

Nasz mistrz pasjonuje się sztukami walki od młodości i intensywnie je trenuje. Oprócz Jiu-Jitsu trenuje również mieszane sztuki walki. W służbie również ma do czynienia ze sportem, gdyż jest instruktorem taktyk i technik interwencji.

Życzymy dalszych sukcesów sportowych i zawodowych!