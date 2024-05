Chciał oszukać kolejną seniorkę ale nie przewidział, że jest u niej z wizytą wnuk - policjant Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Tarnowscy policjanci zatrzymali 60-latka z Podkarpacia, który w Tarnowie w majówkę oszukał 88-letnią kobietę biorąc od niej 20 tysięcy złotych i usiłował oszukać kolejną… tym razem jednak został zatrzymany. Podczas zatrzymania miał przy sobie całą gotówkę z przestępstwa. Usłyszał dwa zarzuty i trafił do zakładu karnego na 3-miesięczny tymczasowy areszt.

Pracowity majowy weekend mieli policjanci operacyjni z Tarnowa. W czwartek, 2 maja wpłynęło zgłoszenie o oszustwie przy użyciu legendy „na wypadek drogowy”. 88-letnia mieszkanka Tarnowa przekonana, że pomaga w uniknięciu kłopotów swojemu wnukowi, który miał być sprawcą wypadku drogowego, przekazała 20 tysięcy rzekomemu policjantowi. Ten przyszedł do jej drzwi i odebrał pieniądze. Chwilę później oficer dyżurny Policji odebrał telefon o tym, że jest kolejne zgłoszenie o próbie oszustwa tą samą metodą. Tym razem poszkodowana 90-letnia mieszkanka Tarnowa miała przygotować 450 tysięcy złotych.

Oszuści jednak nie spodziewali się, że sami wpadną w pułapkę. Otóż w mieszkaniu swojej 90-letniej babci przebywał jej wnuk - małopolski policjant. Ten szybko się zorientował, że do seniorki zadzwonili oszuści. Przekazał tę informację dyżurnemu tarnowskiej Policji, który skierował pod wskazany adres policjantów kryminalnych z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. W tym samym czasie oszuści nakazali przygotowanie paczki z gotówką i postępowanie zgodnie z ich instrukcjami. Tak też postępował wnuk tarnowskiej seniorki, który jednocześnie przekazywał wszystkie informacje będącym już na miejscu policjantom niemundurowym. Oszuści nakazali włożyć pieniądze do worka i pozostawić w umówionym miejscu. Zamiast jednak pieniędzy do reklamówki wnuk włożył pocięte gazety.

Gdy worek został pozostawiony w umówionym miejscu, podszedł do niego mężczyzna i go zabrał. W tym czasie podeszło do niego dwóch policjantów i mężczyzna został zatrzymany. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego zabiera ten worek. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli przy nim pieniądze w kwocie odpowiadającej oszustwu, które miało miejsce kilka godzin wcześniej.

60-letni mieszkaniec Podkarpacia usłyszał zarzut oszustwa na kwotę 20 tysięcy złotych i usiłowania oszustwa na kwotę 450 tysięcy złotych. Został doprowadzony do tarnowskiej prokuratury, która wystąpiła z wnioskiem do tarnowskiego sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego środka izolacyjnego. Sąd po rozważeniu materiału dowodowego przedstawionego przez prokuratora zastosował dla niego 3-miesięczny areszt tymczasowy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pod nadzorem tarnowskiej prokuratury rejonowej. Zatrzymanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.