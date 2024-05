Komendant Stołeczny Policji podziękował policjantowi oraz świadkowi wypadku za uratowanie życia rannemu kierowcy Data publikacji 08.05.2024 Powrót Drukuj Komendant Stołeczny Policji, insp. Dariusz Walichnowski wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, Panią Lilią Gardias, spotkali się z aspirantem sztabowym Łukaszem Ziębińskim oraz Panem Kubą Bieleckim, by podziękować im za wzorową postawę podczas ratowania życia ofiary wypadku drogowego.

W sobotę, 20 kwietnia w miejscowości Święcice asp. szt. Łukasz Ziębiński, jadąc na służbę, w rowie zauważył leżący na dachu pojazd, z którego wydobywał się dym. Policjant natychmiast zatrzymał się i pobiegł na ratunek uwięzionemu w oplu kierowcy. Widząc wypadek zareagował również przejeżdżający drogą Pan Kuba Bielecki, który ruszył z pomocą naszemu policjantowi. Policjant, będąc także ratownikiem medycznym, polecił świadkowi powiadomienie służb, a sam podjął próbę wydostania rannego. Drzwi do pojazdu były jednak zablokowane, a w każdej chwili mogło dojść do pożaru. Policjant bez wahania wybił tylną szybę w samochodzie i wszedł do środka. Kierowca bezwładnie leżał na fotelu ze spuszczoną głową. Po wstępnym badaniu poszkodowanego, asp. szt. Ziębiński wraz z Panem Kubą Bieleckim, wyciągnęli młodego mężczyznę z pojazdu i przenieśli w bezpieczne miejsce. Policjant udzielił rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie pomógł załodze karetki w jego opatrzeniu i przetransportowaniu na desce ortopedycznej.

Szybka i zdecydowana reakcja policjanta jadącego na służbę oraz Pana Kuby Bieleckiego, który był świadkiem wypadku, pozwoliła na uratowanie życia poszkodowanemu kierowcy.

Wczoraj, 7 maja Komendant Stołeczny Policji, inspektor Dariusz Walichnowski, spotkał się z asp. szt. Łukaszem Ziębińskim, policjantem Wydziału Inwestycji i Remontów KSP, któremu towarzyszył Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, Pani Lilia Gardias wraz z Panem Kubą Bieleckim. Komendant podziękował za profesjonalizm, odwagę i determinację w ratowaniu życia ofiary wypadku drogowego.

Inspektor Dariusz Walichnowski podkreślił, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, a jego ratowanie zasługuje na szczególne uznanie i szacunek.

Komendant przekazał także wyrazy wdzięczności od mężczyzny, któremu stołeczny policjant udzielił pomocy. W liście adresowanym do Komendanta Stołecznego Policji napisał:

- Jego działania są kwintesencją tego, co najlepsze w służbie publicznej - poświęcenia, empatii i profesjonalizmu.

Komendant wręczył wyróżnionym pamiątkowe ryngrafy, a asp.szt. Łukaszowi Ziębińskiemu również podziękowania od uratowanego kierowcy.