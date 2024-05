Policjant w czasie wolnym od służby uratował życie półtorarocznego chłopca

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło w czwartek (2.05.2024 r.) po południu.

Mł. insp. Piotr Wojciechowski spędzał wolny od służby czas z rodziną i najbliższymi. W okolicach miejsca swojego zamieszkania usłyszał kobiecy krzyk, wołający o pomoc. Naczelnik bez chwili zastanowienia ruszył w kierunku kobiety, która jak się okazało na rękach trzymała półtorarocznego synka. Chłopiec był nieprzytomny, siny, bezwładny i nie oddychał. Widząc niebezpieczną sytuację, policjant nie zawahał się ani przez chwilę i przystąpił do udzielenia pomocy. Udrożnił chłopcu drogi oddechowe, ułożył na dłoni, odklepał plecy. Po chwili chłopiec odzyskał przytomność i zaczął samodzielnie oddychać.

Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która stwierdziła, że dziecku już nic nie zagraża, a udzielona chłopcu pierwsza pomoc była w pełni skuteczna. Mama i synek mogli więc pozostać w domu.

Powyższy przykład pokazuje jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Takie zachowanie jak policjanta z Olsztyna oraz wiedza i odpowiednie przygotowanie ratują życie!

Pomagamy i chronimy!

Dołącz do nas!

Służba w Policji to możliwość niesienia pomocy ludziom - ratowania ich życia i zdrowia. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Rekrutacja do służby w Policji i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.