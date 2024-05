Ukradł kule ortopedyczne starszej pani. Odzyskane przez policjantów wróciły do seniorki Data publikacji 08.05.2024 Powrót Drukuj Mężczyzna dokonał kradzieży kul ortopedycznych, które starszej pani pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania sprawcy, u którego ujawnili skradzione kule. Dzięki szybkiemu działaniu 77-letnia kobieta odsysała rzecz, bez której przemieszczanie się byłoby bardzo utrudnione. 50-latek za swój czyn odpowie przed sądem.

We wtorek (7 maja) w jednym z marketów w Żaganiu starsza pani na czas robienia zakupów odłożyła swoje kule ortopedyczne, które zastąpiła wózkiem sklepowym. Oprócz miejsca na produkty wózek był pomocy również przy poruszaniu się kobiety. Po zrobieniu zakupów, kiedy odstawiła wózek, zobaczyła, że nie ma kul, które na co dzień umożliwiają jej przemieszczanie się i funkcjonowanie. Wystraszona kobieta poprosiła o pomoc kasjerki, które zgłosiły interwencję. Na miejsce przyjechał patrol policji starszy sierżant Karol Kozak i posterunkowy Natalia Kanyi Maina z Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu sklepu. Dokonali rozpytania i ustalili dane oraz adres zamieszania mężczyzny widocznego na nagraniu w trakcie kradzieży kul. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres gdzie zastali mężczyznę, który dobrowolnie oddał to, co nie należało do niego. Po wykonaniu czynności z 50-latkiem policjanci udali się do miejsca zamieszkania seniorki. Wizyta policjantów z kulami sprawiła 77-letniej kobiecie duża radości. Była bardzo wdzięczna policjantom za odzyskanie rzeczy, która na co dzień pozwala jej funkcjonować.

Policjanci sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie mężczyzny. Sąd Rejonowy w Żaganiu zdecyduje o wymiarze kary dla 50-letniego mężczyzny.