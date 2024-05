Pijany kierowca nie chciał poddać się kontroli - zaatakował policjantów

Data publikacji 08.05.2024

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – właśnie z takiego artykułu w kodeksie karnym w najbliższym czasie będzie się tłumaczył 40-latek z województwa śląskiego. Do tego sprawca odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Agresywny mężczyzna wpadł podczas akcji "trzeźwy poranek", w poniedziałek, zaraz po majówce. Nie chciał poddać się kontroli stanu trzeźwości.