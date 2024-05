Przyjechali obejrzeć samochód przed zakupem i odjechali nim bez płacenia

Data publikacji 08.05.2024

Kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat grozić może trzem mężczyznom podejrzanym o rozbój, których zatrzymali jeleniogórscy policjanci. Zatrzymani mieszkańcy województwa lubuskiego przyjechali do Jeleniej Góry, aby obejrzeć oferowane do sprzedaży auto, które rzekomo chcieli kupić. Jak się okazało, nie zamierzali jednak za nie płacić. Sprawcy zastraszyli gazem właściciela, a następnie ukradli samochód, którego wartość oszacowana została na kwotę 120 tysięcy zł. Funkcjonariusze odzyskali skradziony pojazd, a zatrzymani amatorzy cudzej własności odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem.