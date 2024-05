Gala policyjnych sportowców województwa lubuskiego Data publikacji 08.05.2024 Powrót Drukuj Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz oraz p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wyróżnili lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. To dowód uznania za wytrwałość i spektakularne sukcesy lubuskich stróżów prawa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo. Zaangażowanie i ciężka praca skutkuje umiejętnym pogodzeniem realizacji policyjnej misji ze sportową pasją.

To już kolejna odsłona spotkań z najlepszymi sportowcami Lubuskiej Policji. W środę (8 maja) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się bowiem uroczystość związana z wyróżnieniem lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe zdobyte na arenie krajowej i międzynarodowej- Gala policyjnych mistrzów sportu województwa lubuskiego pod nazwą „Niezłomni w sporcie i służbie – championi w granatowych mundurach”.

W kolejnej już edycji gali uczestniczył II Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wraz z zastępcami, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinspektor Sławomir Kostiuszko, Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Związku Zawodowego Pracowników Policji Itylda Siuber-Dąbrowska, Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki oraz kadra kierownicza garnizonu lubuskiego. Swym honorowym patronatem tę uroczystość objął Wojewoda Lubuski Marek Cebula.

W środę uwaga w głównej mierze skupiona była na policjantkach i policjantach, na szyjach których niejednokrotnie zawieszane były medale z najcenniejszego kruszcu. Mistrzynie i mistrzowie świata, Europy czy kraju. Osoby, które po często trudnych i wyczerpujących służbach mieli zacięcie, aby podjąć ciężką walkę nie tylko z przeciwnikami, ale i samym sobą i w konsekwencji czuć się zwycięzcą. Ale przede wszystkim, aby móc realizować i rozwijać swe pasje, które gdzieś wcześniej się pojawiły. To policjanci z krwi i kości, którzy swe zdolności wykorzystują także w sporcie. Ile trzeba mieć zacięcia, aby móc to wszystko pogodzić i to jeszcze osiągając tak spektakularne sukcesy. Lubuska Policja jest dumna z ich postawy i osiągnięć.

Sportowe pasje potęgowane niepohamowanym zapałem do ciężkiej pracy, owocem których są wybitne osiągnięcia sportowe, znalazły uznanie w oczach szefa lubuskich stróżów prawa inspektora Jerzego Czebreszuka, który zdecydował o wyróżnieniu najwybitniejszych policyjnych sportowców województwa lubuskiego. Jak dodał:

„…Spotykamy się dziś, by już po raz piąty, uhonorować sukcesy policyjnych mistrzów sportu województwa lubuskiego. To właśnie oni udowadniają, że duch sportu może iść w parze z wiernością policyjnej przysiędze. Dzięki ich wysiłkom o Ziemi Lubuskiej i lubuskiej Policji można usłyszeć na polskich i międzynarodowych arenach sportowych. Za wybitne osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportu oraz szacunek wobec etosu służby i wytrwałej pracy chcemy im dziś serdecznie podziękować. Mówi się, że „Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym, jaki dystans należało przebyć, aby dotrzeć do miejsca, w którym się jest”. Nasi mistrzowie musieli przebyć długą drogę – przejechać lub przebiec setki kilometrów, stoczyć mnóstwo walk, podnieść wiele ciężarów, dać z siebie wszystko na wymagających treningach, a przede wszystkim systematycznie pracować nad odpornością mentalną, zdolnością koncentracji i realizacją własnych celów

Drodzy sportowcy, W policyjnej formacji sport odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego poświęcamy mu tak wiele uwagi. Każdy funkcjonariusz musi dbać o kondycję i sprawność, jednak Wy zdecydowanie wykraczacie poza to niezbędne minimum. Uprawiacie sport wyczynowo. Wasze biografie obfitują w wybitne osiągnięcia. Cieszę się, że podsumowując miniony sezon będziemy mogli wyróżnić osoby o niezłomnym charakterze. Jestem dumny, że z każdym rokiem w tym zaszczytnym gronie pojawiają się nowe nazwiska. Życzę, aby to dzisiejsze spotkanie było dla Państwa wyjątkowym przeżyciem. By stało się źródłem siły i motywacji na cały 2024 rok. Serdecznie wszystkim gratuluję. Życzę jak najlepszych startów, doskonałej formy, dobrego zdrowia i zdobywania kolejnych szczytów. Oby bieżący sezon sportowy był jeszcze lepszy od minionego, pełen wyzwań, ale i spełnionych marzeń. Dziękuję”

List Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli, skierowany do policyjnych sportowców województwa lubuskiego odczytał II Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz:

„Szanowny Panie Komendancie, Szanowni Państwo, Drodzy Funkcjonariusze i Pracownicy lubuskiego garnizonu Policji!

Z wielką przyjemnością oraz ogromnym szacunkiem i podziwem pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom Gali Policyjnych Mistrzów Sportu Województwa Lubuskiego. Wasze niezwykłe osiągnięcia sportowe są nie tylko dowodem talentu, ale przede wszystkim świadectwem ogromnej siły charakteru i niezłomnej waleczności. To, co pokazaliście jako Lubuscy Policjanci, przekracza granice zwykłego wysiłku. Wasza determinacja, poświęcenie i profesjonalizm są godne najwyższego uznania. Pogodzenie treningów sportowych z obowiązkami służbowymi to niezwykle wymagające zadanie, którym udowadniacie swoją determinacją i zaangażowaniem. Życzę każdemu z Was przede wszystkim zdrowia, gdyż wiem, że dla sportowca jest to najważniejsze. Niech kontuzje Was omijają, a determinacja niech rośnie z każdym dniem, abyście mogli przynosić chwałę i dumę Lubuskiej Policji. Wierzę, że sukcesy, które już macie na swoim koncie, staną się jedynie początkiem, a już wkrótce będziemy świadkami kolejnych triumfów. Jeszcze raz gratuluję wszystkim Policyjnym Mistrzom Sportu Województwa Lubuskiego oraz życzę dalszych sukcesów i niegasnącego zapału do osiągania wyznaczonych celów”.

Gratulacje i słowa uznania przekazał również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinspektor Sławomir Kostiuszko:

„Osiągacie wybitne rezultaty. Chwalcie się tymi wynikami. Niech będzie o was zawsze głośno. Bądźcie z siebie dumni, ponieważ wasza postawa jest wzorem i przykładem do naśladowania dla innych funkcjonariuszy. Miejcie świadomość, że my jesteśmy z was dumni i zawsze możecie na nas liczyć. Mam zaszczyt reprezentując Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Policjantów złożyć na ręce państwa serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia, życząc dużo zdrowia, tak potrzebnego, szczególnie sportowcom, wytrwałości oraz spełnienia swoich planów i zamierzeń tych prywatnych, jak i zawodowych. Jeszcze nadmienię jacy to są ludzie, że sportowcy są właśnie tacy wspaniali, bo mam kontakt z niektórymi i często z nimi rozmawiam rozmawiałem”.

Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki. pogratulował wszystkim policyjnym sportowcom za hart ducha, wytrwałość, zaangażowanie w dążeniu do celu i osiąganie tak doskonałych wyników. Nawiązał do słów świętego Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Następnie życzył kolejnych sukcesów na sportowych arenach, w życiu prywatnym i zawodowym.

Uroczystość ta była gestem pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektora Jerzego Czebreszuka wobec lubuskich policjantów dla których inspiracją jest sport i to on wyznacza im drogę. Owocem tego są legendarne wyniki sportowe osiągane na arenie krajowej i międzynarodowej. To wszystko odbywa się równolegle do ciężkich służb, przed którymi tych funkcjonariuszy przecież nikt nie zwalnia. Ten ogromny zapał, nieustępliwość, temperament, hart ducha robi ogromne wrażenie. Dlatego patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski Markek Cebula. Z pewnością będą kolejne edycje. Wszystko po to, aby wyrazić szacunek i ogromne słowa uznania dla naszych najlepszych policyjnych sportowców.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: sierżant Oskar Stroński