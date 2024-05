Rozbita grupa przestępcza wyłudziła ponad 140 milionów zł

Data publikacji 09.05.2024

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 25 osób, które wyłudziły dotacje w łącznej kwocie co najmniej 140 mln złotych. Siedmioro z nich jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała od czerwca 2016 do grudnia 2023 roku. Podejrzanym grozić może kara nawet do 25 lat więzienia.