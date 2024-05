Kryminalni zabezpieczyli 5 kg narkotyków Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj Blisko 5 kg narkotyków przejęli policjanci z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie. W sprawie zatrzymano 31-latka, który trudnił się handlem środkami odurzającymi. Podejrzany w prokuraturze usłyszał zarzuty. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Anonimową informację o obcokrajowcu zajmującym się handlem narkotykami otrzymali lubelscy policjanci. Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie. Operacyjni po sprawdzeniu informacji zaplanowali przeszukanie w jednej z lubelskich dzielnic.

Do realizacji przy wsparciu kryminalnych przystąpili w ostatni poniedziałek 6 maja. W trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, klefedron oraz amfetaminę. Łącznie po zważeniu i wstępnym zbadaniu okazało się, że to blisko 5 kilogramów narkotyków. W sprawie zatrzymany został 31-letni obywatel Armenii.

Mężczyzna wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.