Zlikwidowane laboratorium mefedronu Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj Zabezpieczone 70 litrów chemikaliów w tym kwasów, rozpuszczalników i zasad oraz kilogram gotowego mefedronu o czarnorynkowej wartości niemal 1 mln złotych. Rozbite laboratorium mogło od początku funkcjonowania wyprodukować nawet 10 kilogramów tego narkotyku, którego zysk ze sprzedaży przekracza pół miliona złotych. Zaczęło się od niepokojącego sygnału pod koniec 2023 roku. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Okazało się, że w chwili realizacji nielegalna fabryka była aktywna i nieustannie produkowała narkotyk. Kryminalni do sprawy zatrzymali 3 osoby.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej pod koniec 2023 roku zwrócili uwagę na niepokojącą koniunkturę na czarnym rynku. Kryminalni nabrali podejrzeń, że na terenie Opolszczyzny pojawiła się większa ilość mefedronu. To groźny, mocno uzależniający narkotyk. Ilość nielegalnej substancji wskazywała na uruchomioną linię produkcyjną.

W miarę prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu policjanci zawężali obszar, gdzie mogło być zlokalizowane nielegalne laboratorium. Na początku maja policjanci mieli już wytypowane miejsce produkcji mefedronu oraz osoby podejrzewane. Mogli przystąpić do likwidacji fabryki narkotyku oraz zatrzymań.

Ich przypuszczenia w pełni się potwierdziły. W jednej z wiosek w powiecie namysłowskim, na terenie domu, który sprawiał wrażenie opuszczonego, była pełna linia produkcyjna nielegalnej substancji. Okazało się, że jest ona aktywna i w momencie wejścia policjantów pracowała na pełnych obrotach. Aby móc na miejscu bezpiecznie wykonywać czynności procesowe, teren musiał być sprawdzony przez jednostki chemiczne straży pożarnej. Zaraz po nich do pracy przystąpili nasi eksperci z laboratorium kryminalistycznego oraz technicy kryminalistyki.

Całość kompleksu produkcyjnego była podzielona na trzy części. W jednej były chemikalia i substrat, w kolejnym sprzęt służący do mieszania roztworów i wytwarzania mefedronu, w trzecim końcowa faza produkcji i suszenie kryształów narkotyku. Policjanci na miejscu nielegalnej fabryki pracowali przez całą noc zabezpieczając ślady i dowody. To między innymi 70 litrów rozpuszczalników, kwasów i zasad, niemal 2 kilogramy substratu jako głównego elementu produkcji narkotyku oraz ponad kilogram gotowego mefedronu o czarnorynkowej wartości niemal 1 000 000 złotych.

Do tej sprawy zostały zatrzymane 3 osoby. 2 z nich okazały się bezpośrednio związane z prowadzeniem laboratorium i produkcją narkotyku. To 33-letni mieszkańcy powiatu opolskiego i namysłowskiego. Usłyszeli oni zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wytwarzania narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia.

Śledczy zajmujący się tą sprawą podejrzewają, że w zlikwidowanej fabryce mogło być wyprodukowanych nawet 10 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości przekraczającej znacznie ponad pół miliona złotych.

Podczas przeszukania terenu nielegalnego laboratorium oraz innych wytypowanych nieruchomości pomagali nam funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich labrador wyspecjalizowany w wykrywaniu zapachu narkotyków.

( KWP w Opolu / kp)