Podziękowania dla policjantów z ostrołęckiej drogówki Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj „Z ogromną życzliwością zaopiekowali się moimi przestraszonymi dziećmi. Biorąc na ręce, pomogli opuścić pojazd oraz zadbali o bezpieczne miejsce i atmosferę”- to tylko fragment podziękowań skierowanych do policjantów ruchu drogowego ostrołęckiej komendy Policji. Te ciepłe słowa przesłała kobieta, która uczestniczyła w zdarzeniu drogowym na jednej z ulic w Ostrołęce. W takich sytuacjach hasło "Pomagamy i Chronimy" ma szczególne znaczenie.

We wtorek (7 maja) na skrzynkę mailową Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęły podziękowania od poszkodowanej w zdarzeniu drogowym. W jej auto uderzył inny pojazd, który nie zachował bezpiecznej odległości. Z kobietą podróżowała dwójka małych dzieci. Widząc to, policjanci z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego w składzie post. Karol Majewski oraz post. Patryk Wroński, którzy sporządzali w tym czasie dokumentację do innej kolizji natychmiast wybiegli z radiowozu i udzielili chłopczykowi i dziewczynce pomocy. Mundurowi odpięli przestraszone dzieci z fotelików, wzięli je na ręce i zanieśli w bezpieczne miejsce otaczając ich opieką.

Witam,

chciałam serdecznie podziękować Funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce za postawę podczas kolizji, której byłam poszkodowaną. Panowie Policjanci z radiowozu nr Y443, wykonujący czynności podczas innej kolizji w tym samym miejscu, z ogromną życzliwością zaopiekowali się moimi przestraszonymi dziećmi. Biorąc na ręce, pomogli opuścić pojazd oraz zadbali o bezpieczne miejsce i atmosferę. Dziękuję również Policjantom, którzy wykonywali czynności przy kolizji, w której byłam poszkodowaną...

Te miłe słowa niewątpliwie stanowią dowód na to, że największą satysfakcję sprawia pomoc drugiemu człowiekowi. Sytuacje takie jak ta motywują do jeszcze lepszej służby i pomocy w myśl dewizy "Pomagamy i Chronimy", która każdego dnia przyświeca podczas policyjnej służby.