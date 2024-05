Dubiecki policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj Dubiecki funkcjonariusz, w czasie wolnym od służby udowodnił, że policjantem jest się zawsze, niezależnie od miejsca i okoliczności. Widząc nietrzeźwego kierującego, nie dopuścił, aby ten kontynuował dalszą jazdę.

Do tego zdarzenia doszło 1 maja, po godz. 19.00 Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Dubiecku, w czasie wolnym od służby przebywał w Dynowie. W pewnej chwili zwrócił uwagę na pojazd marki Renault Escape, którego kierujący wjechał na chodnik i zaparkował samochód przed osiedlowym sklepem.

Policjant przypuszczał, że kierowca może być nietrzeźwy. Gdy podszedł do niego, wiedział, że policyjny instynkt go nie zawiódł. Od mężczyzny wyczuł alkohol, dlatego poinformował go, że nie może kontynuować dalszej jazdy. Na miejsce wezwał też partol z komisariatu w Dynowie.

Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, zbadali stan trzeźwości 75-letniego mieszkańca Dynowa. Okazało się, że był nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz mężczyzna odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Dzięki czujności dubieckiego funkcjonariusza, kolejny nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z ruchu.