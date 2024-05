Zderzenie rowerzystki i kierującego hulajnogą elektryczną Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj Do poważnego zdarzenia drogowego doszło wczoraj tj. 8 maja br., na płycie legnickiego Rynku. Kierujący hulajnogą elektryczną nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce i doprowadził do zdarzenia drogowego. Kobieta doznała poważnych obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. W związku z tym wypadkiem policjanci apelują o ostrożność i przypominają kierującym jednośladami podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W środę, 8 maja 2024 r. około godziny 17.00 na płycie legnickiego Rynku doszło do wypadku drogowego z udziałem użytkownika hulajnogi i rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z kierującą rowerem. 66-letnia kobieta niestety odniosła obrażenia i konieczne było przewiezienie jej do jednego z legnickich szpitali.

Badanie stanu trzeźwości osób biorących udział w zdarzeniu nie wykazało nieprawidłowości. Ponadto obie osoby nie zastosowały się do znaku B-1 zakaz ruchu. Pomimo tego, że osoby popełniły wykroczenie, nie stosując się do oznakowania, to w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonej drogi z pierwszeństwem, obowiązuje tzw. zasada prawej ręki.

Przypominamy, że zarówno po legnickim Rynku, jak i deptaku - ulicy Najświętszej Marii Panny, elektrycznymi hulajnogami jeździć NIE WOLNO!

Osoby poruszające się jednośladami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie chroni ich karoseria pojazdu, poduszki powietrzne, ani pasy bezpieczeństwa tak jak podróżujących samochodem, a upadek czy zderzenie z przeszkodą może skończyć się tragicznie.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: pasa ruchu dla rowerów, przejazdu dla rowerów, jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

( KWP we Wrocławiu / sc)

