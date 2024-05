Zebraliśmy ponad 5 litrów krwi Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj 9 maja br. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie została przeprowadzona zbiórka krwi w ramach akcji „105 litrów krwi na 105 rocznicę powstania Policji”.

W dzisiejszej akcji, w mobilnym punkcie do pobierania krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowało się 18 osób z których 12 oddało krew. Zebrano łącznie 5 400 ml krwi. W akcji wzięli udział policjanci i pracownicy małopolskiej Policji.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji należą się słowa podziękowania i uznania. Krew to jedyny w swoim rodzaju dar, którego nie można wyprodukować. Zebrana krew pozwoli zabezpieczyć ten cenny dar dla chorych i potrzebujących ze szpitali i klinik naszego regionu

Akcja „105 litrów krwi na 105 rocznicę powstania Policji” potrwa do końca lipca br., a w jej ramach do dnia dzisiejszego na terenie całego województwa zebrano już ponad 120 litrów krwi.

W przypadku oddawania krwi indywidualnie w RCKiK lub oddziałach terenowych, przy rejestracji należy poinformować, że oddaje się krew na akcję „105 litrów krwi na 105 rocznicę powstania Policji” lub podać nr akcji, K105.