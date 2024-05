Tatrzański policjant ugasił palący się autokar na „zakopiance”

Data publikacji 10.05.2024

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj (08.05.br.) na „zakopiance” w miejscowości Stróża. Tatrzańscy policjanci wykonujący obowiązki służbowe w drodze do Krakowa zauważyli, że doszło do samozapłonu autokaru. Policjant na co dzień również strażak ochotnik z Zakopanego przystąpił do gaszenia autokaru, a jego partnerka zabezpieczała miejsce zdarzenia na drodze ekspresowej. Dzięki bezzwłocznym działaniom policjantów i innych kierowców udało się na czas ugasić ogień.