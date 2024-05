Wiosna na sportowo Data publikacji 11.05.2024 Powrót Drukuj Wiosna w pełni! Pogoda dopisuje. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym - ruszyć w plener, a przy okazji wspomóc Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wystarczy pół godziny aktywności, aby dołączyć do Akcji „Wiosna na sportowo”. Główny cel to zebranie środków dla wdów i sierot po naszych kolegach. Każdy ruch, czy to w formie rekreacyjnej, czy sportowej poprawia nasze zdrowie i samopoczucie, więc pomagając osieroconym rodzinom pomagasz także sobie.

Poniżej publikujemy regulamin akcji, ale w skrócie wygląda to tak, że jest ona skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Najpierw trzeba zarejestrować się na stronie www.zapisyonline.pl, potem otrzymamy wirtualny numer startowy a na zakończenie także certyfikat za udział w przedsięwzięciu. Opłata startowa to minimum 35 zł, ale jak było to podczas wcześniejszych akcji - mile widziane są wpłaty większe, wszystko zostanie spożytkowane na cele statutowe Fundacji.

Akcja trwa od 15 maja do 16 czerwca 2024 r. do godziny 23.59. W tym czasie należy w dowolnym miejscu przez co najmniej 30 minut pokonać dowolny dystans w wybrany przez siebie sposób. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie, spływ kajakiem czy zwykły spacer. Ważne by aktywność była udokumentowana zdjęciami lub odnotowaniem w aplikacjach, które liczą czas i kilometry pokonanego dystansu. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji. Start już w środę 15 maja!

Tekst: Paweł Ostaszewski

Film: sierż. szt. Kamil Kłeczek BKS KGP, Artur Orliński BKS KGP