Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani na gorącym uczynku. Policjanci odzyskali wyłudzone pieniądze Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Krapkowic zatrzymali na gorącym uczynku podejrzanych o oszustwo metodą „na policjanta". Mężczyźni właśnie uciekali ze swoim łupem - wyłudzili od seniorki ponad 150 000 złotych. 25 oraz 36-latek zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wpadli z wyłudzoną gotówką. Usłyszeli zarzut oszustwa, za które grozi im do 8 lat więzienia. Odzyskane pieniądze wróciły do 72-letniej kobiety.

Późnym wieczorem, 6 maja 2024 roku, dyżurny krapkowickiej policji został poinformowany o oszustwie metodą "na policjanta". 72-letnia seniorka przekazała nieznanemu mężczyźnie ponad 150 000 złotych. Kryminalni natychmiast przystąpili do pracy i odtworzyli przebieg przestępstwa. Okazało się, że oszuści przez kilka godzin próbowali nakłonić seniorkę do przekazania im pieniędzy. Dopiero gdy seniorka dała się zwieść i oddała wszystkie swoje oszczędności, nabrała podejrzeń. Zadzwoniła do swojego syna, a ten poinformował policjantów.

Kryminalni zabezpieczali kolejne dowody i zbierali informacje. Ich praca operacyjna szybko przyniosła efekty. Policjanci wytypowali samochód, którym mogli przemieszczać się sprawcy. Pojazd został namierzony. Podejrzewani o to przestępstwo mężczyźni uciekali z łupem w kierunku powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i zatrzymali wytypowane osoby na granicy powiatu krapkowickiego. Kryminalni zabezpieczyli przy mężczyznach ponad 150 000 złotych - to pieniądze wyłudzone od seniorki. Od momentu zgłoszenia do zatrzymania minęła niewiele ponad godzina.

Podejrzani zostali doprowadzeni do krapkowickiej komendy, gdzie spędzili noc w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Jeszcze tego samego dnia śledczy przedstawili im zarzuty. Funkcjonariusze sprawdzą, czy zatrzymani nie popełnili innych podobnych oszustw. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Odzyskana kwota trafiła z powrotem do oszukanej 72-letniej mieszkanki gminy Gogolin.

Apelujemy do osób starszych, aby o każdej próbie telefonicznego wyłudzenia pieniędzy informowali najbliższą jednostkę policji.

Aby uniknąć podobnych zagrożeń, zapamiętajmy, że policjanci nigdy:

nie informują przez telefon o swoich działaniach,

nie proszą o przekazanie pieniędzy,

nie pytają o sumę posiadanych oszczędności oraz miejsca ich przechowywania,

nie proszą o podanie numerów kont bankowych, haseł,

nie proszą o przelanie pieniędzy na wskazane konta bankowe,

nie proszą o zaciągnięcie kredytu.

( KWP w Opolu / kc)

Film Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani na gorącym uczynku. Policjanci odzyskali wyłudzone pieniądze Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani na gorącym uczynku. Policjanci odzyskali wyłudzone pieniądze (format mp4 - rozmiar 8.43 MB)