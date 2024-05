Policjant w czasie wolnym od służby udzielił pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Policjant z Włocławka mł. asp. Szymon Pasturczak był świadkiem potrącenia na przejeździe dla rowerów jadącej osoby na hulajnodze. Funkcjonariusz będący w czasie wolnym od służby, natychmiast, bez chwili namysłu pobiegł na miejsce i udzielił pomocy osobie poszkodowanej, wzywając jednocześnie służby.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21:00 na Alei Fryderyka Chopina we Włocławku, gdzie kierowca forda nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną, który znajdował się na przejeździe dla rowerów. Świadkiem tego zdarzenia był mł. asp. Szymon Pasturczak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, który w tym czasie miał wolne od służby.

Kiedy zauważył, że doszło do zdarzenia, natychmiast pobiegł sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy i wezwał jednocześnie na miejsce odpowiednie służby. 16-latek po upadku z hulajnogi był nieprzytomny. Policjant sprawdził funkcje życiowe poszkodowanego, który na szczęście, już po chwili odzyskał świadomość. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia zajął się nim i powiadomił również rodzica chłopca.

Po raz kolejny potwierdza się, że policjantem jest się cały czas, niezależnie gdzie w danej chwili się znajdujemy i czy mamy na sobie policyjny mundur, czy nie.