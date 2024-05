Motocykliści "wpadli w oko" policyjnego videorejestratora Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Słoneczne dni sprawiły, że po drogach porusza się więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocyklistów. Dla pasjonatów „dwóch kółek” podróżowanie motocyklem to czysta przyjemność, a także możliwość skrócenia czasu dojazdu w wyznaczone miejsce. Natomiast stanie się tak tylko wtedy, gdy bezpiecznie dotrzemy do celu.

Przyjemna temperatura powietrza, słoneczna pogoda i coraz dłuższy dzień – takie warunki sprawiają, że na naszych drogach coraz częściej zauważamy miłośników jazdy na motocyklu. A to oznacza jedno – sezon motocyklowy w pełni. Niestety nie wszyscy motocykliści pamiętają o tym, by przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W oko policyjnego videorejestratora na Alei Jana Pawła II wpadł 38-letni kierowca hondy. Motocyklista jechał z prędkością 102 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „pięćdziesiątka”. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych i 15 punktami. Stracił także prawo jazdy na 3 miesiące. Z kolei na ekspresowej „ósemce” mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę suzuki. 38-letni mieszkaniec Warszawy jechał z prędkością 191 km/h, przekraczając tym samym prędkość o 71 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych i 15 punktami.

Należy pamiętać, że skutki wypadku na motocyklu są poważniejsze niż wypadku samochodowego. Kierujący jednośladem nie jest chroniony karoserią pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy poduszką powietrzną. Dlatego też apelujemy do motocyklistów o dostosowanie prędkości do warunków i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Dla wielu motocyklistów szybka jazda nie jest ani przyjemna, ani bezpieczna. Wystarczy, że na drodze będzie piach lub rozlana ciecz, a opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy.

Warto też pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste światła, odblaskowe szelki motocyklowe lub kamizelka poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy.

Rozumiemy, że jazda motocyklem to pasja, pasja to miłość, a miłość to... bezpieczeństwo.

( KWP w Białymstoku / sc)

