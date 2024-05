Krakowscy policjanci reanimowali mężczyznę Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie reanimowali mężczyznę do przyjazdu karetki pogotowia i przejęcia go przez medyków. 48-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala.

8 maja br., wpłynęło zawiadomienie, o mężczyźnie leżącym na chodniku, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Policjanci Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie sierż. Karol Chytry oraz st. post. Bogdan Olesiak, pełniący służbę w rejonie Ruczaju, niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Zauważyli mężczyznę leżącego bezwładnie na chodniku. Świadkowie wyjaśnili, że rozmawiali z nim chwilę wcześniej proponując wezwanie pomocy, jednak on stanowczo odmawiał. Mimo to, jego stan zaniepokoił przechodniów na tyle, że skontaktowali się z numerem alarmowym i wezwali na miejsce służby.

Policjanci nie mogli już jednak nawiązać kontaktu z mężczyzną i nie było z jego strony żadnej reakcji. W oczekiwaniu na przyjazd karetki, policjanci monitorowali funkcje życiowe 48-latka. W pewnym momencie jego stan diametralnie się pogorszył, mężczyzna przestał oddychać. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do jego reanimacji. W wyniku podjętych działań ratowniczych mężczyzna odzyskał tętno, natomiast nadal nie oddychał. Został przekazany przybyłym na miejsce służbom medycznym, a następnie przetransportowany do szpitala w stanie zagrożenia życia. 48-latek w stanie ciężkim trafił na blok operacyjny.

Na szczególne uznanie zasługują przechodnie, którzy, mimo że mężczyzna odmawiał pomocy nie zbagatelizowali sytuacji i wezwali służby. Dzięki niezwłocznie rozpoczętej przez policjantów reanimacji mężczyzna na czas został przekazany służbom medycznym.