Nielegalna kolekcja broni i amunicji z czasów II Wojny Światowej Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Myśleniccy policjanci w wyniku działań operacyjnych znaleźli nielegalną domową kolekcję broni i amunicji, która należała do 57-letniego mieszkańca gminy Myślenice. Mężczyzna od ponad 20 lat, w różnych miejscach Polski znajdował niebezpieczne przedmioty, które następnie kolekcjonował w miejscu zamieszkania.

27 kwietnia 2024 r. myśleniccy kryminalni na ogrodzonej, trudno dostępnej posesji, znajdującej się w otoczeniu lasu zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał nielegalnie zgromadzone znaczne ilości broni oraz amunicji różnego kalibru z okresu II Wojny Światowej, a także materiały wybuchowe. Podczas czynności zabezpieczono pistolet maszynowy MP28, 13 sztuk elementów broni palnej, granatnik przeciwpancerny pancerfaust, 47 sztuk pocisków oraz skorup pozbawionych ładunku prochowego z zapalnikami. Znaleziono również przedmiot metalowo-betonowy w kształcie walca w bliżej nieustaloną substancją prochową, 53 sztuki amunicji różnego rodzaju i kalibru oraz 25 sztuk zapalników.

Na miejsce skierowana została grupa minersko pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Niebezpieczne przedmioty zabezpieczono do dalszych badań.

Zatrzymanemu mężczyźnie został postawiony zarzut z art. 109 c Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami, za który grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Obecnie trwają czynności z udziałem biegłych sądowych, których opinia da odpowiedź na pytanie, czy podejrzany dopuścił się czynu z art. 171 KK (wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi) oraz 263 par. 2 KK (posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia). Kolekcjonerowi może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Uwaga na niewybuchy!

Mimo wielu lat spędzonych głęboko w ziemi nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani przenosić, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy nim grozi wybuchem, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu! W przypadku znalezienia niewybuchu czy amunicji należy natychmiast powiadomić Policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo. Następnie policjanci będą zabezpieczać takie znalezisko do czasu przyjazdu specjalistycznego patrolu saperskiego, który zabierze amunicję czy niewypały do detonacji lub zneutralizuje je na miejscu.