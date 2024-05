Bydgoscy policjanci zatrzymali pięciu sprawców pobicia 14-latka Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Wspólna praca policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy z komisariatu w bydgoskim Śródmieściu doprowadziła do zatrzymania pięciu sprawców pobicia 14-latka. Wszyscy odpowiedzą za swoje czyny.

24 marca 2024 roku, w godzinach wieczornych, w Bydgoszczy przy ul. Wyszyńskiego, doszło do pobicia 14-letniego chłopca. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że pięciu sprawców zaczepiło go wtedy przy przejściu dla pieszych pod pretekstem sprawdzenia posiadania przez niego koszulki klubowej, a następnie go pobili.

Funkcjonariusze ustalili, iż sprawcy powiązani są bezpośrednio ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych.

Skrupulatna i rzetelna praca funkcjonariuszy zwalczających przestępczość narkotykową i pseudokibiców w Bydgoszczy doprowadziła do uzyskania danych personalnych sprawców oraz zebrania materiału dowodowego mogącego stanowić dowód w sprawie. W pierwszej kolejności doszło do zatrzymania trzech z nich - 15-latka, 16-latka oraz 17-latka z Bydgoszczy. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w stosunku do najstarszego zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. To jednak nie był koniec sprawy. Policjanci dążyli do zatrzymania dwóch pozostałych sprawców.

Jednego z nich zlokalizowali w gminie Osielsko, gdy przemieszczał się audi i tam go zatrzymali. Ostatniego ze sprawców funkcjonariusze namierzyli w bydgoskim Fordonie i w miniony wtorek (07.05.2024), o godz. 6:00 zapukali do drzwi jego mieszkania, co poskutkowało zatrzymaniem kolejnego 19-latka.

Wszyscy sprawcy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz zmuszania do określonego zachowania. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.