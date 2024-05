Webinarium CEDUR „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

18 czerwca 2024 roku od 10:00 do 12:30. odbędzie się spotkanie online skierowane do seniorów oraz ich opiekunów. Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.