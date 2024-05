Dyżurny z bielawskiego komisariatu komisarz Andrzej Żuławiński nagrodzony Orłem Służby Publicznej Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Andrzej Żuławiński, na co dzień pełniący służbę w Komisariacie Policji w Bielawie, przebywając w ubiegłym roku na wakacjach, uratował życie dwóch osób. Za ten bohaterski czyn otrzymał Orła Służby Publicznej.

Komisarz Andrzej Żuławiński w sierpniu 2023 roku przebywał wraz ze swoją rodziną na wakacjach. To właśnie tam o mały włos nie doszło do tragedii. Dzięki wielkiej odwadze, determinacji, umiejętności podjęcia natychmiastowej, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa, decyzji Andrzej Żuławiński zapobiegł ludzkiej tragedii. Nasz Kolega uratował 11-letniego chłopca, który pływając na dmuchanym materacu, był spychany przez wiatr wiejący od brzegu w kierunku otwartej zatoki. Chłopiec znajdował się w odległości około 300 metrów od linii brzegowej i nie miał możliwości samodzielnego powrotu na stały ląd. Funkcjonariusz, holując do brzegu chłopca, po drodze podebrał z wody mężczyznę, który również popłynął za małoletnim. Jak się okazało, był jego ojcem i nie miał już siły płynąć dalej. W ten sposób zostały uratowane dwa ludzkie życia.

Za ten bohaterski czyn komisarz Andrzej Żuławiński na uroczystej gali w ramach międzynarodowej konferencji Defence24 Days, która jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej konferencją poświęconą zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa, został laureatem nagrody Orła Służby Publicznej.

Orzeł Służby Publicznej to wyróżnienie przeznaczone dla żołnierza albo funkcjonariusza jednej ze służb publicznych w Polsce, który w czasie pełnienia służby albo już po jej odbyciu, wykazał się ponadprzeciętną, bohaterską i odważną postawą w swoim działaniu na rzecz innych osób. Inicjatorami Nagrody są Fundacja Dorastaj z Nami oraz Defence24 i była ona przyznawana po raz pierwszy.

Wczoraj komisarz Andrzej Żuławiński otrzymał gratulacje z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego.

Przyłączamy się do gratulacji i jesteśmy dumni z naszego kolegi.