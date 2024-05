Policjanci z Brzeźnicy pomogli mężczyźnie, który targnął się na swoje życie Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzeźnicy pomogli uratować życie 28-latka, który próbował popełnić samobójstwo. Dzięki mundurowym oraz kobiecie, która ujawniła mężczyznę, trafił on pod opiekę specjalistów.

Kilka dni temu oficer dyżurny wadowickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny w kryzysie emocjonalnym. Według informacji przekazanych przez zgłaszającego, mieszkaniec gminy Brzeźnica, wysłał mu niepokojące wiadomości, z których wynikało, że się z nim żegna. Dyżurny natychmiast powiadomił patrol Policji z brzeźnickiego komisariatu, który podjął próbę odnalezienia mężczyzny. Policjanci wiedzieli, że przy takich interwencjach liczy się każda minuta, dlatego niezwłocznie pojechali pod adres, gdzie według ustaleń miał on zamieszkiwać, jednak pomimo pukania i dzwonienia nikt nie otworzył im drzwi. Policjanci weszli do mieszkania przez otwarte okno, gdzie nikogo nie ujawnili. Mundurowi po rozpytaniu sąsiadów rozpoczęli poszukiwania w terenie, do których dołączyli także inni funkcjonariusze. W trakcie penetracji terenu, gdy policjanci z Brzeźnicy powrócili w okolice miejsca zamieszkania poszukiwanego mężczyzny, usłyszeli krzyki kobiety. Jak się okazało, gdy wyszła ona do swojego ogrodu, zauważyła na sąsiedniej posesji wiszącego mężczyznę. Kobieta zaczęła wołać o pomoc. Wówczas przebywający u niej członek rodziny przybiegł i odciął linę. W międzyczasie dobiegli policjanci, którzy przystąpili do udzielenia mu pierwszej pomocy. Gdy udrożnili jego drogi oddechowe, mężczyźnie powrócił oddech. O zaistniałym fakcie mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego, który skierował na miejsce służby medyczne. Kiedy zespół ratownictwa medycznego dotarł na miejsce, policjanci pomogli w transporcie poszkodowanego do karetki z uwagi na trudno dostępny teren. Finalnie 28-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał. Pamiętajmy, że każdy z nas może mieć słabsze chwile. Na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji pomocowych m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne.

Przypominamy, że na terenie Wadowic, pomocy i wsparcia w kryzysie udziela np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9, tel. 33 873 10 01, e-mail: kontakt@oikradocza.pl lub Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 15, tel. 33 870 90 00, e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl.