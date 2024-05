13-letni syn policjanta walczy z białaczką. Pomóżmy Piotrowi i wspólnie pokonajmy chorobę Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Syn naszego kolegi w mundurze zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Pokażmy Piotrowi, że nie jest sam i pomóżmy mu pokonać chorobę. Poniżej zamieszczamy link do zbiórki i zachęcamy do wpłat. A teraz poznajcie historię Piotra:

Hej wszystkim,

Nazywam się Piotr i mam 13 lat. Muszę Wam opowiedzieć o tym, co się ze mną dzieje. W listopadzie 2023 roku złapałem wirusa RSV. Potem zaczęła boleć mnie prawa noga. Poszedłem do doktora, ale nie mieli pojęcia, co się ze mną dzieje. Po pięciu dniach w szpitalu zaczęły boleć mnie strasznie kręgosłup i nogi. Badanie rezonansem magnetycznym pokazało, że mam obrzęk szpiku kostnego. Potem zdiagnozowali u mnie ostrą białaczkę limfoblastyczną. Brzmiało to jak wyrok, ale na szczęście powiedzieli, że mam duże szanse na wyzdrowienie.

Jestem teraz w szpitalu już od grudnia 2023 roku. To miejsce stało się moim drugim domem. Moi rodzice są ze mną cały czas, ale to bardzo trudne dla nich. Do opieki mają jeszcze brata bliźniaka i mojego ukochanego psa. Leczenie jest ciężkie, dużo chemioterapii i innych zabiegów. Ale muszę walczyć.

Niestety, leczenie kosztuje dużo pieniędzy, których nie mamy. Niektóre leki i suplementy diety musimy kupować sami. Dlatego proszę Was o pomoc. Każda złotówka się liczy. Chcę wrócić do zdrowia, do szkoły, do normalnego życia.

Dzięki za wsparcie,

Piotr

Link do zbiórki na zrzutka.pl : https://zrzutka.pl/ck22p7