Ostrołęccy kryminalni zaopiekowali się zagubionym mężczyzną. Okazało się, że rodzina właśnie go szuka

Data publikacji 13.05.2024

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce podczas kontroli rejonu galerii w Ostrołęce, w pewnym momencie zwrócili uwagę na starszego mężczyznę, który sprawiał wrażenie osoby zagubionej. Mężczyzna miał problem z przypomnieniem sobie, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu. Funkcjonariusze zaopiekowali się mężczyzną. Szybko okazało się, że senior „zgubił" się rodzinie, który była już na komendzie Policji zgłosić jego zaginięcie.

W sobotę (11 marca) około godz. 22:30 policjanci z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego patrolując rejon jednej z ostrołęckich galerii handlowych, zauważyli chodzącego po parkingu starszego mężczyznę. Sprawiał on wrażenie osoby zagubionej.

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy senior nie potrzebuje pomocy. Szybko okazało się, że mężczyzna miał problem z przypomnieniem sobie, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, a kontakt z nim był utrudniony.

Policjanci wzięli seniora do radiowozu i zaczęli ustalać jego tożsamość. Gdy jeden z funkcjonariuszy skontaktował się z dyżurnym ostrołęckiej komendy Policji, otrzymał informację, że właśnie w jednostce jest już starszego mężczyzny rodzina, która zgłaszała jego zaginięcie. Funkcjonariusze przetransportowali blisko mężczyznę do jednostki Policji i przekazali go rodzinie.

Reakcja i działanie ostrołęckich funkcjonariuszy spotkała się z uznaniem rodziny starszego Pana. Członkowie rodziny podziękowali za zainteresowanie się chorym człowiekiem, ludzką empatię i szybkie odnalezienie ich wujka.