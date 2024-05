Poszukiwany ENA za pedofilię 24-latek zatrzymany w Holandii Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy „łowców głów” z KWP w Lublinie z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego KGP i europejskiej sieci współpracy policyjnej – ENFAST zatrzymany został 24-latek poszukiwany za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Mieszkaniec powiatu krasnostawskiego poszukiwany był od 2020 r. ENA i 3 listami gończymi. W ubiegłym tygodniu odbyła się jego ekstradycja do Polski.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany od 2020 roku 24-latek z powiatu krasnostawskiego. Mężczyzna poszukiwany był ENA (Europejski Nakaz Aresztowania) i trzema listami gończymi oraz trzema zarządzeniami prokuratury. Lubelscy policjanci ustalili, że 24-latek ukrywa się na terenie Holandii.

Działania lubelskich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego i jego zatrzymania. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W ubiegłym tygodniu odbyła się jego ekstradycja do Polski i trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary blisko 3 lat pozbawienia wolności.

24-latek poszukiwany był za seksualne wykorzystywanie dziewczynki poniżej 15 roku życia. Do tych przestępstw doszło w marcu i kwietniu 2019 r. Ponadto w swoim telefonie posiadał i przesyłał treści pornograficzne przedstawiające wizerunki małoletniej poniżej 15 roku życia. W 2020 roku Sąd Rejonowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Od tamtej pory mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

