Nocne poszukiwania za zagubionymi turystami

Data publikacji 13.05.2024

Minionego wieczoru para z 5-letnim dzieckiem zgubiła się w lesie na Kolorowych Jeziorkach. Kamiennogórscy policjanci rozpoczęli natychmiast akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowani byli strażacy z Kamiennej Góry i Marciszowa, Straż Leśna oraz ratownicy GOPR. Dyżurny jednostki pomagał telefonicznie znaleźć drogę do wyjścia z lasu, do momentu rozładowania się telefonu zgłaszającego. Jak się okazało 40-latkowi oraz jego rodzinie udało się wyjść na drogę, skąd bez informowania służb ratowniczych oddalili się z miejsca. W tej sytuacji zabrakło odpowiedzialnego zachowania i dopiero kilkadziesiąt minut później udało się mundurowym skontaktować z zagubionymi turystami, którzy byli… w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Służby ratownicze apelują - pomyślmy, bądźmy odpowiedzialni!