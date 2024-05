Poszukiwany sprawca kradzieży rozbójniczej zatrzymany Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Nawet 15 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów na terenie galerii w Legnicy. 29-latek, aby utrzymać w posiadaniu skradzione fanty, wyciągnął z plecaka przedmiot przypominający broń i skierował go w kierunku pracowników ochrony. Sąd na wniosek prokuratory zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. To nie jedyne przewinienie na koncie zatrzymanego.

Mężczyzna, przebywając w jednym ze sklepów na terenie galerii w Legnicy, schował do plecaka parę butów oraz kilka okularów. Kiedy zorientował się, że jest obserwowany przez pracowników ochrony, zaczął uciekać. W trakcie całego zamieszania porzucił buty, a następnie wyciągnął z plecaka przedmiot przypominający broń i skierował go w kierunku ochroniarzy.

Policjanci dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu od razu ustalili tożsamość 29-latka i rozpoczęli jego poszukiwania. Mężczyzna nie przebywał pod adresem zameldowania, często zmieniał miejsca pobytu i jego zatrzymanie było nieco utrudnione. Kilka dni temu w godzinach porannych kryminalni zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie mieli informacje, że może właśnie tam się ukrywać, i zatrzymali poszukiwanego 29-latka. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili również, że to nie jedyne co ma na sumieniu. Mężczyzna nieco wcześniej uderzył w twarz byłą partnerkę i groził jej pozbawieniem życia. Ponadto okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w przeszłości.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych w warunkach tzw. recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

