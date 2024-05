Zderzenie rowerzystów Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Tylko w ciągu ostatnich 3 dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po wczorajszym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz materiały video.

Rosnąca liczba jednośladów na drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Zdarzenia drogowe z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Tylko od początku roku na terenie powiatu białostockiego doszło do 42 kolizji i 4 wypadków z udziałem rowerzystów, w których 4 osoby zostały ranne. Do jednego z nich doszło wczoraj, 12 maja na Sienkiewicza. 65-latek wyjeżdżając rowerem z drogi osiedlowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu rowerzyście, który prawidłowo poruszał się drogą dla rowerów. Doszło do zderzenia pojazdów. Niestety 65-latek nie miał na głowie kasku. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.

Na bezpieczeństwo rowerzystów znaczący wpływ ma ich zachowanie w ruchu drogowym, przede wszystkim przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale również właściwie wyposażony rower.

Rowerzysto, pamiętaj o:

przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego,

korzystaniu z dróg dla rowerów,

używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru,

niewymuszaniu pierwszeństwa,

sygnalizowaniu odpowiednio wcześnie manewrów (skrętu, zmiany pasa ruchu),

korzystaniu z kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów:

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na chodniku:

Rowerzysta może jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych wyjątkowo, gdy:

opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

UWAGA!

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta a przejście dla pieszych:

Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Dziecko na rowerze:

Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.

Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Wyposażenie obowiązkowe roweru:

Lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu.

Sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie.

Lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające).

Światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt.

Przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

W trosce o własne bezpieczeństwo rowerzyści powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po wyznaczonym przejeździe obowiązani są stosować zasadę szczególnej ostrożności. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość, aby kierowca samochodu, zwłaszcza skręcającego w drogę poprzeczną, miał szansę dostrzec rowerzystę z wyprzedzeniem i odpowiednio zareagować.

( KWP w Białymstoku / kc)

Film Zderzenie rowerzystów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zderzenie rowerzystów (format mp4 - rozmiar 5.86 MB)