Intensywne poszukiwania mężczyzny z Wilkowa Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Intensywne, dwudniowe poszukiwania zaginionego mężczyzny zakończone jego odnalezieniem. Ogrom pracy wszystkich służb, którym dziękujemy za profesjonalizm i współpracę, a także dla każdej osoby, która rozpowszechniała informację o zaginięciu lub przekazywała do sztabu informacje, o możliwym miejscu pobytu.

„Zaginięcie” – pod tym hasłem kryje się wiele historii, jednakże dla każdego Policjanta, kojarzy się z sytuacją, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Tak jak każda interwencja, na przykład domowa może być inna, tak samo jest z zaginięciami. Są sytuacje, że po prostu nie ma z kimś kontaktu, lub nie wiadomo dokąd wyjechał, a są sytuacje, w których pewne jest, że osoba znajduje się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. W takich przypadkach w jednostce ogłaszany jest alarm i ruszają poszukiwania.

Dowodzący działaniami po zebraniu jak największej liczby informacji dysponuje ludzi do różnych zadań. Policjanci „kryminalni” sprawdzają hipotezy i różnego rodzaju sygnały dokąd osoba mogła się udać. Publikowany jest wizerunek i ostatnie „potwierdzone” miejsce, w którym zaginiony przebywał. Policjanci z różnych wydziałów patrolują drogi w rejonie poszukiwań, zataczając coraz szersze kręgi. W tym czasie pozostali metodycznie przeszukują teren. Czas zawsze gra na naszą niekorzyść, ponieważ osoba może potrzebować pomocy medycznej, a nadchodząca noc utrudni skuteczne sprawdzanie terenu. W działaniach jednak każdorazowo mamy wsparcie pozostałych służb. Profesjonalistów, którzy mają doświadczenie, wyposażenie i chęć niesienia pomocy. Podziękowania należą się Państwowej Straży Pożarnej ze Świebodzina i Ochotniczej Straży Pożarnej z Kargowej, Nowej Wioski, Zagaje, Templewo, Bucze, Ołobok, Mostki, Rzeczyca, Rusinowa oraz Lubrzy, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Specjalistycznej Służbie Poszukiwawczo Ratowniczej, Cywilnej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej ze Zbąszynka, Policji z Zielonej Góry oraz żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej z 151 Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie. Zaangażowanie, profesjonalizm, współpraca z tymi wszystkimi służbami już wielokrotnie doprowadziły do skutecznego odnalezienia osób na czas. Wycieńczonego, jednakże w stanie komunikatywnym, na obszarze leśnym zauważył przechodzący mężczyzna, który natychmiastowo poinformował służby, przekazał lokalizację i poczekał z nim do przyjazdu. Jemu również należą się wyrazy wdzięczności. Podziękowania należą się także wszystkim udostępniającym informację, dzwoniącym lub piszącym z informacjami. Często to dzięki waszym informacjom natrafiamy na ślad, a nawet odnajdujemy zaginione osoby.