Policyjni maratończycy. Rozwijając pasje, rozwijają siebie

Dolnośląscy policjanci wzięli udział w 5 edycji sportowego wydarzenia pod nazwą „Patrol Graniczny". Są to jedyne w swoim rodzaju międzynarodowe zawody w biegach górskich i MTB. Nasi koledzy udowadniają, że można pogodzić służbę w szeregach Policji z pasją. Dodatkowo służba i aktywny wypoczynek może być źródłem ogromnej satysfakcji.

W tej edycji wydarzenia, które odbyło się w minioną sobotę, 11 maja br., na polsko-czeskim pograniczu zaplanowanych było kilka kategorii: wędrówka bieg oraz rower. Wszystkie kategorie odbywały się na dystansach 20 i 53 km . Zawody niezmiennie rozpoczynały się i kończyły w Opawie (gmina Lubawka). Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy, a na mecie pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia zawodów.

Jak twierdzą nasi koledzy to nie ostatnie wyzwanie biegowe przed nimi w tym roku. Po ukończonym maratonie ślężańskim oraz henrykowskim zamierzają wziąć udział w kolejnych biegach m.in. ultramaratonie górskim pod nazwą 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc na dystansie 58 km.

Funkcjonariusze łączą służbę ze swoim zainteresowaniami i na każdym kroku swoją aktywnością zachęcają innych, aby poszli w ich ślady. Pasja nauczyła ich dyscypliny oraz samodoskonalenia na wielu płaszczyznach. Rozwijając pasje, rozwijają samych siebie.

Aspirant Jarosław Psiurski to Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. Swoją przygodę z aktywnością fizyczną zaczął od piłki nożnej. Stopniowo swoje zainteresowania rozszerzył o sporty siłowe również z wieloma sukcesami na swoim koncie. Jednak już kilka lat temu to bieganie stało się największą pasją.

Aspirant sztabowy Krystian Zacierka jest koordynatorem Zespołu ds. wykroczeń, od początku jego aktywność fizyczna związana jest z bieganiem. Nasz kolega początkowo brał udział w lokalnych zawodach, aby z czasem rozwinąć swoją pasję na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym.

Sierżant sztabowy Marcin Mucha na co dzień jest Asystentem ds. Organizacji Służby i do jego obowiązków należy koordynacja pracy poszczególnych komórek Wydziału Prewencji. Swoją przygodę z aktywnością fizyczną zaczynał od sportów siłowych. Po kilku latach zaczął aktywnie spędzać czas na bieżni, co zaowocowało sporą ilością odznaczeń, pucharów oraz wyróżnień.

Policjantom gratulujemy nie tylko osiągniętych wyników i wysokich pozycji, ale również samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu. Swoją postawą pokazują, że można łączyć służbę w Policji z realizowaniem swoich planów i pasji.