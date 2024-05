Ukrył w samochodzie 5 litrów płynnej amfetaminy. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla 42-latka

Trzy miesiące tymczasowego aresztu zastosował sąd wobec mieszkańca powiatu puckiego, który przewoził w samochodzie zabronione substancje. Słupscy policjanci, którzy zatrzymali do kontroli osobowego citroena zwrócili uwagę na nienaturalnie otwierające się drzwi pojazdu. Mundurowi zajrzeli pod materiałową tapicerkę i znaleźli ukryte pod nią, owinięte taśmą butelki z cieczą. Dokładne sprawdzenie zawartości butelek wykazało, że jest to blisko 5 litrów płynnej amfetaminy, o łącznej czarnorynkowej wartości sięgającej 150 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo 42-latkowi grozi od 3 lat do 20 lat pozbawienia wolności.