Nielegalnie upolował łanię w okresie ochronnym Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci operacyjni z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ustalili na podstawie pracy operacyjnej, że 45-latek z sąsiedniego powiatu popełnił szereg przestępstw i wykroczeń związanych m.in. z Ustawy o Prawie Łowieckim. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał trzy zarzuty dotyczące polowania w okresie ochronnym i po zmroku na łanie jelenia, pozostawienia nabitej broni bez nadzoru oraz stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

23 stycznia 2024 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wejherowskiej komendy ustalili, że mieszkaniec sąsiedniego powiatu kilka dni wcześniej, na terenie gminy Wejherowo w rejonie leśnym popełnił kilka przestępstw. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wybrał się na gościnne polowanie do lasu i tam upolował cielną łanię jelenia. Próbował także zwierzę ukraść. Ponadto w toku dalszej pracy przy sprawie, funkcjonariusze ustalili, że 45-latek pozostawił bez żadnego nadzoru nabitą broń przy swoim samochodzie. Na tym jednak się nie zakończyły jego naruszenia przepisów. Ustalono również, że mężczyzna ten polował po zmroku, gdzie obowiązuje całkowity zakaz polowania na zwierzynę płową. Ponadto nie dopełnił obowiązku wpisania się do elektronicznej księgi polowań, co jest warunkiem legalnego polowania.

Mężczyzna nie tylko polował w rejonie bez wymaganego wpisu, ale również swoją obecnością naraził innych myśliwych, którzy polowali w tym samym czasie, w pobliskim terenie łowieckim na lisy.

Wówczas mężczyzna podczas polowania oddał strzał w linii prostej do zwierzyny, będąc od myśliwych w odległości około 600 metrów.

Opinia biegłego z zakresu broni i amunicji wykazała, że używana przez niego broń ma znacznie większy zasięg niż 600 metrów, co też realnie stworzyło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. 45-latek popełnił również szereg innych wykroczeń, m.in. polował po zmroku, bez wymaganego pozwolenia na dany gatunek i ilość zwierzyny. Będąc jedynie gościem w kole łowieckim, nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów i był sam bez obecności innego myśliwego należącego do lokalnego koła łowieckiego (ponieważ jako gość w kole łowieckim nie może polować samodzielnie).

Policjanci pojechali do domu myśliwego i tam w wyniku czynności przeszukania zabezpieczone zostały trzy jednostki broni myśliwskiej oraz 28 sztuk amunicji.

Za popełnione przestępstwa 45-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Mężczyźnie zabezpieczono także legitymację posiadania broni.