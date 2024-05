„Po nitce do…” odnalezienia zaginionego mężczyzny Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 94-latka, cierpiącego na demencję, który wyruszył w samotną podróż w kierunku Warszawy. Dzięki wspólnym działaniom policjantów z Lwówka Śląskiego i Wrocławia, a także pracowników kolei, mężczyzna został odnaleziony. Cały i zdrowy został przekazany rodzinie.

W sobotni wieczór (11 maja) dyżurny lwóweckiej komendy otrzymał informację o zaginięciu mężczyzny. Z relacji rodziny wynikało, że 94-latek, cierpiący na demencję, wyszedł z domu i od kilku godzin do niego nie wrócił. Mimo samodzielnych poszukiwań w okolicy nie udało się go odnaleźć. Dlatego też postanowili zwrócić się o pomoc do lwóweckich funkcjonariuszy.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Komunikat o zaginięciu mężczyzny został przekazany wszystkim patrolom. Do działań stawili się policjanci wchodzący w skład Policyjnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz pozostali zaalarmowani funkcjonariusze.

Mundurowi wiedzieli, że z uwagi na wiek oraz jego schorzenia, cenna jest każda minuta. Rozpytywali mieszkańców, sprawdzili wszystkie miejsca, w których bywał zaginiony oraz przekazali do publicznej wiadomości jego wizerunek.

Dużą rolę odegrał zapis z monitoringu miejskiego. Dzięki temu udało się odtworzyć krok po kroku drogę, jaką przemierzył 94-latek. Z powziętych informacji wynikało, że mężczyzna udał się różnymi środkami komunikacji do Jeleniej Góry. Następnie pociągiem dojechał do Janowic Wielkich, skąd ruszył w kierunku Wrocławia.

Tam też został odnaleziony przez policjantów Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Błąkał się w centrum miasta Po zaopiekowaniu przez służby medyczne, zaginiony senior został przekazany rodzinie.

Powyższa historia jest przykładem jak ważną rolę odrywa czas oraz współpraca służb, by uratować ludzkie życie.