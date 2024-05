Policjantka z powiatu krakowskiego w czasie wolnym od służby, zatrzymała nietrzeźwego kierującego Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Policjantka z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych w czasie wolnym od służby, zauważyła jadącego zygzakiem passata. Mając podejrzenie, że pojazdem kieruje osoba nietrzeźwa, natychmiast doprowadziła do jego zatrzymania. Kiedy wyczuła od kierowcy alkohol, ujęła go do czasu przyjazdu patrolu. 43-latek miał 0,8 promila.

W piątek, 10 maja br. w godzinach wieczornych, funkcjonariuszka Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych, w czasie wolnym od służby, podczas jazdy prywatnym samochodem w Ochojnie, zauważyła jadącego zygzakiem passata. Podejrzewając, że tym pojazdem może kierować nietrzeźwa osoba, natychmiast o tym fakcie powiadomiła oficera dyżurnego Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych, a sama doprowadziła do zatrzymania passata na poboczu drogi.

Przeczucie funkcjonariuszki, będącej po służbie, nie zawiodło. Kiedy tylko otworzyła drzwi od kierowcy, wyczuła unoszącą się woń alkoholu. Poleciła mężczyźnie wyjąć kluczyki ze stacyjki i ujęła go do czasu przyjazdu patrolu. Patrol, po przybyciu na miejsce, wylegitymował kierującego passatem, którym okazał się 43-latek z Krakowa, a następnie zbadał go alkomatem z wynikiem 0,8 promila alkoholu w organizmie. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało też, że jakiś czas temu policjanci zatrzymali 43-latkowi prawo jazdy, właśnie za jazdę w podobnym stanie.

Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i bez prawa jazdy. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.