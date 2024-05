Policjant pomógł kobiecie przy poważnej awarii samochodu Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj Aspirant Krystian Kotowicz z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, pełniąc służbę podczas zabezpieczenia XVI Europejskiego Kongresu Ekonomicznego, na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej Spodek zauważył zaparkowany samochód, którego silnik pracował na bardzo wysokich obrotach, a z układu wydechowego wydobywały się duże ilości gęstego dymu. Policjant rozpoznał usterkę i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego zaangażowaniu udało się uniknąć znacznych strat.

Tuż przed 11.00, podczas patrolu Alei Korfantego, asp. Krystian Kotowicz z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach zauważył zaparkowany samochód osobowy, którego silnik pracował na bardzo wysokich obrotach, a z układu wydechowego wydobywał się gęsty dym. Obok pojazdu stała roztrzęsiona i zdezorientowana kobieta. Całą sytuację mundurowy od razu rozpoznał jako tzw. „rozbieganie silnika diesla”. Jest to bardzo poważna i groźna awaria, gdzie silnik niekontrolowanie pracuje na maksymalnych obrotach, a brak reakcji może doprowadzić nawet do jego eksplozji. Jest to na tyle niestandardowe zdarzenie, że nawet wyciągnięcie kluczyków ze stacyjki nie pomaga – silnik "żyje własnym życiem".

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, policjanci natychmiast podbiegli do auta, jednak widząc zdenerwowanie kobiety i wydobywające się kłęby dymu, jeden z nich sam wsiadł do kabiny i unieruchomił silnik, poprzez zdławienie go na biegu. Spod maski dalej jednak wydobywał się dym. Policjant poinformował kierującą, aby samodzielnie nie otwierała pokrywy silnika oraz nie próbowała uruchamiać samochodu. Zasugerował przetransportowanie auta do mechanika na lawecie. Kobieta w dalszym ciągu była jednak na tyle roztrzęsiona, że mundurowy pomógł jej także w wezwaniu na miejsce pomocy drogowej. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, jego zaangażowaniu oraz wiedzy, w porę zapanowano nad poważną awarią i niedopuszczono do znacznych strat.

Następnego dnia kobieta, za pośrdnictwem KWP w Katowicach, przysłała podziękowania dla policjantów za udzieloną jej pomoc.