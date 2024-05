„Łowcy cieni” zatrzymali Mariusza Z. ps. „Małpa” Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą handlującą narkotykami. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili narkotyki i plantację marihuany.

Policjanci CBŚP Zarządu w Białymstoku prowadzili czynności w sprawie grupy przestępczej zajmującej się obrotem i handlem narkotykami na terenie Mazowsza.

Pierwsze zatrzymania w sprawie miały miejsce w 2022 roku. Wtedy to zatrzymano kilkanaście osób, które w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie usłyszały zarzuty m.in. związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu znacznymi ilościami narkotyków.

Zatrzymania w tamtym okresie uniknął jeden z liderów grupy Mariusz Z. ps . Małpa. Od tego momentu mężczyzna zaczął ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, próbując uniknąć ciążącej na nim odpowiedzialności za popełnione czyny.

Prokurator prowadzący sprawę w ubiegłym roku wystawił za nim list gończy, którego realizacja została powierzona funkcjonariuszom z tzw. grupy „łowców cieni”.

Pomimo tego, że mężczyzna był bardzo ostrożny, zerwał kontakty z dawnymi znajomymi jak również zmienił swój wygląd, nie pomogło mu to uniknąć zatrzymania.

Policjanci ustalili, że poszukiwany „Małpa” może pojawić się ta terenie parkingu jednego z warszawskich osiedli. Gdy mieli już pewność co do jego tożsamości, przystąpili do dynamicznego zatrzymania.

W trakcie przeszukania pomieszczeń przez niego zajmowanych funkcjonariusze ujawnili około 100 gram kokainy, 700 gram heroiny, 720 gram marihuany oraz 3 namioty w których prowadzona była profesjonalna plantacja marihuany.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie zarzuty m.in. kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania środków odurzających, wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji odurzających, uprawy marihuany oraz nielegalnego posiadania broni.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnione czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(CBŚP / kc)