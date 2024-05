Policjanci podczas akcji - "Patrz w lusterka, zmieścimy się wszyscy" Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego we współpracy z klubem motocyklowym Dark Hoods Polska prowadzili akcję pn. „Patrz w lusterka, zmieścimy się wszyscy”. Celem działań było uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych, jak też promowanie właściwych zachowań kierowców samochodów wobec motocyklistów.

Bezpieczeństwo na drodze to jedno z priorytetowych zadań policjantów ruchu drogowego. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg funkcjonariusze prowadzą szereg działań prewencyjnych. Do walki z niebezpiecznymi, a czasem agresywnymi zachowaniami kierowców, funkcjonariusze wykorzystają m.in. nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, motocykle oraz nowoczesne urządzenia służące do mierzenia prędkości.

W sobotę (11 maja) policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu we współpracy z Klubem Motocyklowym Dark Hoods Polska, prowadzili akcję pn. „Patrz w lusterka, zmieścimy się wszyscy”.

Podczas działań funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 50 kierujących. Przypominali kierowcom o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, przestrzegania przepisów w ruchu drogowym oraz kulturze jazdy motocyklistów i kierowców aut.

Na zakończenie akcji, członkowie klubu motocyklowego wręczali kierowcom upominki profilaktyczne w postaci naklejek przypominających o tym, że na drodze znajdzie się miejsce dla wszystkich kierujących. Wystarczy odrobina poszanowania i wzajemnej życzliwości.

Pamiętajmy:

Niezależnie od tego, jakim rodzajem jednośladu się poruszamy pamiętajmy o sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto zadbać o bycie widocznym na drodze. Prawidłowe światła pojazdu i kamizelka odblaskowa podniosą nasze bezpieczeństwo.

Motocykl zawsze trudniej zauważyć niż samochód. Kierowcy aut powinni pamiętać, że motocykl znajdujący się w tzw. martwym polu lusterka bocznego może być zagrożeniem. Podczas zmiany pasa ruchu przez samochód często dochodzi do kontaktu z jednośladem. O ile dla kierującego autem taki kontakt nie jest zagrożeniem, to dla motocyklisty stanowi śmiertelne zagrożenie.