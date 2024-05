Rażąco zlekceważył przepisy, dlatego nie uniknie konsekwencji Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Kierujący volkswagenem popełnił szereg niebezpiecznych i agresywnych wykroczeń w ruchu drogowym. Niewiele brakowało, a doprowadziłby do wypadku drogowego. Nagranie, dokumentujące te niebezpieczne zachowania, wpłynęło na skrzynkę „Stop agresji drogowej".

Do zdarzenia doszło pod koniec marca (28.03.2024) w Bydgoszczy na ul. Bałtyckiej. Tam kierujący volkswagenem, na ograniczeniu prędkości do 30 km/h, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 32, popełnił kilka niebezpiecznych następujących po sobie wykroczeń. Wyprzedził inny pojazd z prawej strony, wykorzystując do tego zatokę autobusową, po czym nie zastosował się do podwójnej linii ciągłej, zjechał na środek jezdni w celu ominięcia progu zwalniającego i prawie doprowadził do zderzenia czołowego z innym pojazdem, a następnie, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, ponownie przekraczając podwójną linię ciągłą, wyprzedził inny pojazd.

Te niebezpieczne zachowania kierującego pojazdem zostały zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „Stop agresji drogowej”. Dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli dotrzeć do sprawcy tych wykroczeń i nałożyć na niego mandaty karne. Jeśli sprawa trafi do sądu, kierującemu grozi grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy!

Specjalna skrzynka kontaktowa „Stop agresji drogowej" pomaga wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem przepisów mogą doprowadzić do tragedii.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie naszego województwa powiadom nas.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

