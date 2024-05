Podejrzany o podpalenie trzech budynków zatrzymany Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych ustalili i zatrzymali 19-latka podejrzewanego o celowe wywołanie pożaru. Mężczyzna na terenie gminy Mogilany miał podpalić trzy sąsiadujące ze sobą niezamieszkałe budynki typu altanki. Straty oszacowano na kwotę 20 tysięcy złotych. 19-latkowi grozi do 5 lat więzienia.

22 kwietnia br. oficer dyżurny Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych został powiadomiony o pożarze budynków w jednej z miejscowości gminy Mogilany. Pod wskazany adres został wysłany patrol. Na miejscu policjanci zastali zastępy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, gaszącej pożar, pochłoniętych w całości ogniem trzech sąsiadujących ze sobą budynków. Dwa z nich, typu altanki, uległy całkowitemu spaleniu, kolejny blaszano - drewniany uległ częściowemu zniszczeniu. To niezamieszkałe budynki i w chwili pożaru nikt wewnątrz nie przebywał. Wartość zniszczeń oszacowano na 20 tysięcy złotych.

Policjanci zajęli się namierzaniem podpalacza. Między innymi dzięki zabezpieczonemu nagraniu z monitoringu, na którym sprawca częściowo był widoczny na drodze dojścia do miejsca zdarzenia, kryminalni ustalili personalia podpalacza. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, 10 maja br. policjanci zatrzymali mężczyznę.

Tego samego dnia, 19-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez wywołanie pożaru dwóch drewnianych altanek i niezamieszkałego budynku drewniano – blaszanego, do czego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.