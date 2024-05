Pilotaż na wagę zdrowia. Policjanci pomogli przetransportować 3-latka do szpitala, a jego tata podziękował za ogrom empatii Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Emil Jagła oraz sierżant sztabowy Łukasz Sienkiewicz otrzymali list z podziękowaniami za ich postawę, a przede wszystkim empatię. Kilka dni wcześniej, jego autor podjechał do policjantów, prosząc o pomoc w transporcie syna do szpitala. Sytuacja była niezwykle poważna. 3-latek miał bardzo wysoką gorączkę, tracił przytomność. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o pilotażu. W niespełna 3 minuty dojechali na odział ratunkowy, gdzie chłopiec w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Na początku maja, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie wpłynęły słowa podziękowania za zaangażowanie, jakim kilka dni wcześniej wykazali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego.

W niedzielę, 28 kwietnia młodszy aspirant Emil Jagła oraz sierżant sztabowy Łukasz Sienkiewicz pełnili służbę na terenie powiatu sulęcińskiego. W pewnym momencie, gdy znajdowali się na drodze W–137, podjechał do nich wyraźnie rozemocjonowany mężczyzna, prosząc o pomoc. Sytuacja była niezwykle poważna. Jego 3-letni syn miał bardzo wysoką gorączkę, tracił przytomność. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o pilotażu do szpitala, nakazali kierowcy, aby ruszył za nimi. W niespełna 3 minuty dojechali na odział ratunkowy. Młodszy aspirant Emil Jagła wybiegł z radiowozu, a następnie zwrócił się do dyżurujących medyków o natychmiastową interwencję. Stan chłopca udało się ustabilizować.

Mundurowi upewnili się, że chłopiec jest już bezpieczny. Porozmawiali z 3-latkiem, próbując go uspokoić. Życzyli dzielnemu pacjentowi dużo zdrowia, a na koniec zbili przysłowiową „piątkę”. Jak sami przyznali, im również podczas całego zdarzenia towarzyszyły ogromne emocje. Zarówno Emil jak i Łukasz są ojcami, więc doskonale rozumieli, co czuł tata 3-latka. W przesłanym liście mężczyzna wyraził słowa uznania przede wszystkim dla ogromu empatii obu funkcjonariuszy. Opisana sytuacja jest najlepszym potwierdzeniem, że idea #PomagamyiChronimy to coś znacznie więcej niż tylko słowa.

Funkcjonariusze postanowili przekazać chłopcu prezent – pluszowego policjanta Misia Sulisia. Jak wieść niesie ma on super moce sprawiania uśmiechu.

Trzymamy mocno kciuki za dzielnego pacjenta, życząc szybkiego powrotu do zdrowia!

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)