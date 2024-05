Sukces policjantów z Małopolski w XIX Mistrzostwach Polski Policji w biegu maratońskim – Maraton Dębno 2024 Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj 12 maja br., po raz dziewiętnasty, ulice Dębna stały się areną niezwykłej sportowej rywalizacji, gdy ponad 2500 zawodników, w tym ponad 70 policjantów, stanęło na starcie 50. edycji międzynarodowego maratonu Dębno 2024. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli również członkowie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, reprezentujący małopolski garnizon Policji.

XIX Mistrzostwa Polski Policji w Biegu Maratońskim, znane także jako Maraton Dębno 2024, zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego. Honorowy patronat nad zawodami objęli Komendant Główny Policji oraz Marszałek Województwa zachodniopomorskiego. Startując o godzinie 10:00, zawodnicy zmierzyli się z trasą 42,195 km, wiodącą przez malownicze tereny gminy Dębno. Pogoda sprzyjała, co dodatkowo zachęcało zawodników do pokonania dystansu. Publiczność licznie zgromadzona wzdłuż trasy dopingowała i wspierała biegaczy, oklaskując ich wysiłek na każdym kilometrze. 50. jubileuszowy Maraton Dębno ukończyło 2186 zawodników.

Bartłomiej Olbrych, funkcjonariusz z Małopolski pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Bieczu, zajął trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej policjantów. Reprezentując Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, Bartłomiej triumfował z imponującym czasem 2:49:57. Warto zaznaczyć, że choć do najlepszego czasu w kategorii policjantów, który osiągnął Adrian Kępka z KPP Sławno (2:43:57), brakło niewiele, to jednak odzwierciedla to wysoki poziom sportowej rywalizacji.

Pozostali trzej reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wsparci organizacyjnie przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, również zakończyli maraton, co dało im ogromną satysfakcję oraz głębokie poczucie spełnienia. (3:30:03/3:35:20/4:16:47) Ich determinacja i wysiłek, podobnie jak Bartłomieja Olbrycha, pokazały, że policjanci nie tylko angażują się w służbę społeczeństwu, ale także potrafią odnosić sukcesy w dziedzinie sportu. Ich udział w tym wydarzeniu jest doskonałym przykładem połączenia profesjonalizmu ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną.

źródło: https://nszzp-malopolska.pl/