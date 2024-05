Escape Truck w Srebrnym Mieście. Policyjny projekt edukacyjny związany z handlem ludźmi Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj 22 maja br., na Rynku w Olkuszu będą miały miejsce działania edukacyjno-informacyjne uświadamiające mieszkańców o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi. W projekcie ESCAPE TRUCK zaangażowana jest Ambasada Królestwa Niderlandów, we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Handlem Ludźmi na Uniwersytecie Wrocławskim i holenderską Policją oraz polską Policją i Strażą Graniczną. Olkusz znalazł się na liście 11 miast, które wezmą udział w projekcie. Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu pan Roman Piaśnik.

Po raz drugi w Polsce w 11 miastach (Wrocław, Opole, Lubliniec, Katowice, Rzeszów, Stalowa Wola, Lublin, Chełm, Świdnik, Biała Podlaska oraz Olkusz) w dniach 17-29 maja 2024 roku zaplanowano organizacje wydarzeń w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem pojazdu ewakuacyjnego „Escape Van”. Inicjatywa ruszyła w minionym roku jako projekt holenderskiej policji wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce i Uniwersytetem Wrocławskim, a także polską Policją w trzech miastach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

W Olkuszu to wydarzenie rozpocznie się na olkuskim Rynku w godzinach rannych 22 maja 2024 roku. Do projektu zaangażowano grupy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat. Uczestników czeka skłaniające do refleksji doświadczenie. Poznają oni prawdziwe historie ofiar handlu ludźmi w Polsce, którym udało się wydostać z rąk oprawców dzięki skoordynowanej pracy i pomocy służb. Uczniowie do gry przystąpią zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Na naczepie pojazdu ciężarowego Escape Van-a zostały stworzone pomieszczenia imitujące warunki życia osób, które padły ofiarą handlu ludźmi. Można spodziewać się tam nieprzyjemnych dźwięków oraz zapachów i poczuć się jak w potrzasku. Zadaniem młodzieży będzie rozwiązywanie zagadek interaktywnych, które umożliwiają wydostanie się z pomieszczeń. Działania wymagają współpracy w grupie i logicznego myślenia. Dzięki uczestnictwu w grze stylizowanej na escape room młodzież pozna możliwe zagrożenia związane z handlem ludźmi i dowie się jak zachować czujność, aby nie stać się ofiarą tego procederu. Wyzwanie pomoże również zrozumieć, z jakim dramatem mierzą się osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział weźmie Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu oraz przedstawiciele wybranych Komend Powiatowych Policji z terenu województwa małopolskiego, a także Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu oraz Podkarpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przedstawiciele służb i instytucji zaangażowanych w projekt edukacyjny będą prowadzić przy swoich stanowiskach promocyjnych działania profilaktyczne. Młodzież, mieszkańcy i zainteresowani usłyszą tam wiele cennych uwag i wskazówek na temat tego zagrożenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Warto przypomnieć, że Polska jest obecnie nie tylko krajem pochodzenia dla ofiar handlu ludźmi, ale przebiega przez nią szlak tranzytowy wykorzystywany przez przestępców. Nasz kraj stał się, niestety, także miejscem docelowym, do którego są przerzucane ofiary. Według oficjalnego rządowego raportu opublikowanego na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych najczęstszymi formami wykorzystywania ofiar handlu ludźmi na terenie Polski są przede wszystkim praca przymusowa lub usługi o charakterze przymusowym, a na drugim miejscu wykorzystanie seksualne.

Handel ludźmi jest procederem przestępczym niemal w całości zdominowanym przez zorganizowane grupy przestępcze, w dużej mierze o charakterze międzynarodowym. Skuteczność walki z tym zjawiskiem zależy zatem od ścisłej współpracy odpowiednich służb wielu krajów. Nie można jednak nie zauważyć, jak istotna jest świadomość społeczna dotycząca handlu ludźmi. Dane ONZ obrazują również, że to trzecia sfera wśród najbardziej dochodowych źródeł wśród grup przestępczych, po handlu bronią i po narkotykach.

(KWP w Krakowie / kp)