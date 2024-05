„Kobra” działa - 4 odzyskane auta i 3 tymczasowe areszty Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj 4 zabezpieczone kradzione samochody o łącznej wartości blisko pół miliona złotych, fragmenty karoserii, podrobione dokumenty, amunicja i 3 zatrzymane osoby, oto wynik działań południowopraskiej „Kobry” we współpracy z CBŚP. 44-letni obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty - 2 kradzieży z włamaniem samochodów i 2 paserstwa, 40-letnia Ukrainka odpowie za 4 paserstwa aut, a 29-letni obywatel Ukrainy za 4 paserstwa i podrobienie dowodu osobistego oraz prawa jazdy. Amunicja została poddana badaniom przez biegłych. W wyniku przeprowadzonych czynności i skierowanemu przez Prokuraturę Rejonową z Nowego Dworu Mazowieckiego wniosku do sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Operacyjni z „Kobry” szybko i skutecznie wykorzystali pozyskane i zweryfikowane informacje na temat warsztatu samochodowego, gdzie miały znajdować się kradzione samochody. Przygotowane przez nich działania zostały przeprowadzone we współpracy z policjantami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP.

Po wykonaniu niezbędnych sprawdzeń i ustaleniu wszystkich szczegółów funkcjonariusze pojawili się w warsztacie w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu zastali trzech obywateli Ukrainy. Początkowo kobieta i mężczyźni udawali zaskoczonych, twierdzili, że nie mają pojęcia, o co może policjantom chodzić. Wszystko okazało się jasne, kiedy funkcjonariusze otworzyli garaże znajdujące się na terenie posesji. Odnaleźli tam 2 Toyoty Rav4 skradzione w Czechach i 2 Mazdy CX5, które z kolei ukradziono w Holandii i Niemczech. Łączna szacunkowa wartość samochodów, to około pół miliona złotych. Policjanci zabezpieczyli też 9 sztuk amunicji, która została przekazana biegłemu do badań, do tego fragmenty karoserii pochodzące z kolejnych skradzionych toyot i podrobione dokumenty, dowód osobisty oraz prawo jazdy. 40-letnia kobieta, 44-latek i 29-latek zostali zatrzymani.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Podczas wykonywania czynności współpracowali z Prokuraturą Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, które przedstawili śledczy, a następnie zostały one jeszcze rozszerzone w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. 40-letnia Ukrainka odpowie za 4 paserstwa aut, 44-letni obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty - 2 kradzieży z włamaniem samochodów i 2 paserstwa, a 29-latek za 4 paserstwa i podrobienie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Prokuratura w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd do wniosku się przychylił i cała trójka trafiła do aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.