Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany przez opolskich łowców głów

Data publikacji 14.05.2024

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób są właśnie od takich spraw. 27-letni Denys K. miał odpowiedzieć za porachunki finansowe, których efektem był ciążki uszczerbek na zdrowiu. Do przestępstwa doszło na terytorium Ukrainy. Uciekł, gdy sprawa trafiła przed organy ścigania. Została za nim wystawiona czerwona nota Interpolu - międzynarodowy list gończy. Choć zmieniał samochody i miejsca zamieszkania, wpadł na jednej z ulic Opola. Zatrzymali go łowcy głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Do tego przestępstwa doszło na terytorium Ukrainy w 2018 roku. Były to porachunki finansowe. Poszukiwany Denys K. zażądał od swojego dłużnika natychmiastowego zwrotu sporej sumy pieniędzy ze znacznymi odsetkami. Argumentem w tej dyskusji była siła fizyczna. Efektem - rozbój z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Denys K. miał stanąć przed sądem. Postanowił jednak uciec przed odpowiedzialnością. Ta jednak po latach go dogoniła.

Za Denysem K. została wystawiona czerwona nota Interpolu. Informację o poszukiwanym mężczyźnie ukraińscy policjanci przekazali opolskim funkcjonariuszom na początku 2024 roku. Miał przebywać na terenie województwa opolskiego. Okazało się jednak, że nie ma go od dłuższego czasu pod wskazanym adresem. Kryminalni zajmujący się listami gończymi wpadli jednak na inny trop.

Denys K. był wyjątkowo ostrożny. Miał zarejestrowane na siebie kilkanaście samochodów. Przebywał na zmianę raz na Opolszczyźnie, raz na Dolnym Śląsku. Ślady prowadziły do Oławy, jednak wciąż pozostawał nieuchwytny. Poszukiwacze byli coraz bliżej i deptali mu po piętach. Wszystko zmieniło się na początku maja. Wówczas policjanci ustalili, że będzie przez chwilę przebywał w Opolu.

Do zatrzymania doszło na jednej z ulic miasta. 27-latek był zupełnie zaskoczony policyjną interwencją. Wiedział jednak, skąd obecność funkcjonariuszy. O dalszych losach mężczyzny zadecyduje sąd. W grę wchodzi kara nawet do 5 lat więzienia.

( KWP w Opolu / kc)