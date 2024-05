Policyjny pościg przez dwa powiaty Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Lawinę kłopotów sprowadził na siebie 22-letni kierujący bmw. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i przez kilkanaście kilometrów uciekał przed ścigającym go radiowozem. Pościg zakończył się w Szydłowcu, kiedy uciekinier stracił panowanie nad autem i uszkodził policyjne auto. Był pod wpływem narkotyków, miał w pojeździe blisko dwadzieścia gramów amfetaminy i nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Wczoraj, 13 maja przed godziną 21:00 uwagę policjantów skarżyskiej drogówki, którzy patrolowali miejscowość Mroczków w gminie Bliżyn, zwróciło jadące z naprzeciwka bmw. Kierujący nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Stróże prawa zawrócili, aby zatrzymać go do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i dawali znaki do zatrzymania. Mężczyzna prowadzący osobówkę nie miał jednak zamiaru stosować się do wydawanych poleceń, znacznie przyspieszył i postanowił uciec. Mundurowi ruszyli w pościg, który trwał kilkanaście kilometrów i zakończył się w Szydłowcu. Wówczas uciekinier stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w policyjną kię, następnie zjechał na chodnik, po czym jego bmw zawisło na skarpie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Za kierownicą niemieckiego wozu siedział 22-letni mieszkaniec gminy Bliżyn. Szybko wyszło też na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu w jego organizmie, ale narkotest dał silny pozytywny wynik na obecność amfetaminy. Ponadto funkcjonariusze ujawnili przy 22-latku blisko dwadzieścia gramów sypkiej substancji, wstępnie zakwalifikowanej jako amfetamina. Nieodpowiedzialny młody człowiek trafił do celi policyjnego aresztu, a bmw na policyjny parking. Dziś zostanie przesłuchany i zapadanie decyzja o jego dalszym losie.

Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Ponadto mieszkaniec gminy Bliżyn będzie musiał ponieść odpowiedzialność za kierowanie pod wpływem narkotyków, posiadanie zakazanych substancji oraz jazdę bez uprawnień i zapiętych pasów bezpieczeństwa.

W ciągu trzech ostatnich dni skarżyscy policjanci wyeliminowali w ruchu trzy osoby kierujące pod wpływem substancji psychotropowych.