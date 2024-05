Zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawców, którzy ukradli rowery i sprzęt na terenie Szwajcarii Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Czworo mieszkańców Małopolski włamało się do sklepu rowerowego na terenie Szwajcarii i ukradło z niego elektryczne rowery marki premium oraz inny drogi sprzęt. Złodzieje zostali zatrzymani przez krakowskich policjantów, gdy wracali wraz ze swoim łupem obwodnicą Krakowa. Rabusiom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 10 maja br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się w rejon południowej obwodnicy Krakowa, gdzie podjęto czynności mające na celu zatrzymanie dwóch pojazdów. Mieli się nimi poruszać sprawcy, którzy dzień wcześniej w nocy, włamali się do jednego ze sklepów rowerowych na terenie Szwajcarii i ukradli sprzęty o łącznej wartości w przeliczeniu na polską walutę, blisko 450 tysięcy złotych.

Kryminalni po pewnym czasie zauważyli jadące obwodnicą dwa samochody, będące w ich zainteresowaniu. W dogodnym momencie policjanci zatrzymali pojazdy do kontroli i wylegitymowali podróżujących nimi czworo mieszkańców Małopolski, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 39 do 55 lat. Jeden z kierowców nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonane podczas kontroli testy, wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie.

Jak się okazało, w pojeździe typu bus znajdowało się 9 elektrycznych rowerów marek premium, jak również markowa odzież sportowa, zegarki, okulary i plecaki. Żadna z osób, nie potrafiła wyjaśnić pochodzenia rzeczy, które przewozili.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie czworgu zatrzymanym zarzutu kradzieży z włamaniem, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo jeden z kierujących odpowie za prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego, jeżeli wynik badania potwierdzi jego zawartość w organizmie.

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Złodzieje mogą usłyszeć kolejne zarzuty, ponieważ w trakcie przeszukania w miejscu zamieszkania jednej z osób, policjanci ujawnili i zabezpieczyli kolejne jednoślady o łącznej wartości przekraczającej ponad 200 tys. złotych, które również mogą pochodzić z kradzieży. Policjanci krakowskiej samochodówki będą ustalać legalność ich pochodzenia.